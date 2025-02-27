Челябинцев предупредили об опасности падения сосулек с крыш

Зима в регионе заканчивается теплой погодой

Челябинцев предупредили о риске падения льда и снега с крыш в связи с потеплением. Соответствующее объявление опубликовали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

«Будьте бдительны! При обнаружении опасных мест обходите их стороной и сообщите диспетчеру УЖКХ города по телефону 263-21-21 (или в управляющую компанию данного дома). Телефон экстренных служб 112», — обратились к челябинцам.

Февраль в регионе завершается теплой погодой. Сегодня столбики термометров днем зафиксируются на отметке в −3 градуса, ночью будет −9 градусов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области проверяют работу управляющих компаний на добросовестность.