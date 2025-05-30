Челябинцев предупредили о жаре до +36°C в начале лета

В регионе также сохраняется высокая пожарная опасность

Конец мая и начало июня в отдельных районах Челябинской области выдадутся уж очень жаркими: температура воздуха будет подниматься до +36°C и даже выше. Синоптики областного Гидрометеоцентра объявили штормовое предупреждение.

«Сильная жара ожидается во второй половине дня 30 мая и 1 июня»,— уточнили в Гидрометцентре.

Не выходите из дома в часы высокой активности солнца — лучше всего находиться на улице до 11 часов утра и после 15:00. На свежем воздухе обязательно используйте головной убор и пейте больше чистой воды.

В предстоящие выходные лучше вообще ограничить выходы на природу — в регионе действует высокая пожарная опасность.

«Не разводите костры и открытый огонь. Не оставляйте мусор на природе. Окурки, бутылки, банки и другие предметы могут стать источником возгорания»,— предупредили в региональном министерстве общественной безопасности.

Те, по чьей вине возникнут пожары, будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.