Челябинцев предупредили о временном изменении цвета питьевой воды

С 20 по 25 октября она помутнеет из‑за работ на питающем водоводе

В Челябинске вновь может помутнеть питьевая вода. Власти города и ресурсоснабжающая организация МУП «ПОВВ» предупредили об изменении цвета воды с 20 по 25 октября из-за работ на крупном водоводе.

Это уже не первый раз, когда горожан предупреждают о возможных сбоях в водоснабжении. В городе продолжается модернизация очистных сооружений и строительство станции ультрафиолетового обеззараживания. Для таких крупных проектов идут ремонты и на магистральных водоводах. Так, с 20 по 23 октября работы пройдут на водопроводе, питающем Калининский, Курчатовский и Центральный районы.

«В период с 20 по 25 октября вода в домах на территории этих районов может измениться по цвету из-за увеличенной скорости потока в трубопроводе. Как правило, в течение 1—2 суток после переключения ситуация стабилизируется», — пояснили в мэрии.

В МУП «ПОВВ» принесли свои извинения за доставленные неудобства.