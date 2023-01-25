Челябинцев предупредили о сосульках и сходе снега с крыш

В городе перепады температур

В Челябинске из-за потепления и понижений температуры возможны падение сосулек и наледи, а также сход снега с крыш. Об этом горожан предупредили в ЕДДС.

Обходите опасные места и при обнаружении свисающих льдин сообщите диспетчеру УЖКХ города по телефону: 263-21-21. Телефон экстренных служб: 112.

Также из-за гололеда на дорогах челябинцам советуют надевать малоскользящую обувь. При движении на авто соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Снег на скатных крышах многоквартирных домов нужно счищать регулярно, не допуская накоплений толщиной более 30 см. Плоские крыши очищают только по периметру и козырьки — об этих правилах напомнили в Госжилинспекции по Челябинской области.

«Ответственность за бездействие несут должностные лица. Штраф физическому лицу может быть от 4 до 5 тысяч рублей, юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей, а в некоторых случаях ответственным грозит и уголовное наказание», — пояснили в ведомстве.



