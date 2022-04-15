Челябинцев предупредили о сносе деревьев при ремонте дорог

Зеленые насаждения восстановят в полном объеме

В рамках дорожных работ по капитальному ремонту по ул. Блюхера в Челябинске 18 апреля планируется снос 91 дерева в Советском районе и 75 деревьев в Центральном районе, сообщили сегодня в Комитете дорожного хозяйства города.

«Снос деревьев будет производиться на основании выданных Управлением экологии и природопользования разрешений, также компенсация снесенных зеленых насаждений будет осуществлена в натуральной форме», — уточнили в комитете.

Дорожные работы, в рамках которых планируется снос деревьев, включают в себя капитальный ремонт автодороги от ул. Блюхера до границы города Челябинска, устройство недостающего наружного освещения и благоустройство. Согласно закупке, опубликованной на сайте zakupki.gov.ru, цена контракта по этим работам составляет 73,982 млн рублей.