Челябинцев предупредили о сбоях при оплате картой поездок в транспорте

Возникли проблемы с обработкой платежей банком

У челябинцев, расплачивающихся в городском транспорте банковскими картами, могут возникнуть проблемы. Списания за поездку могут происходить с задержкой. Это связано с временными проблемами с обработкой транзакций, сообщили в мэрии.

«Банк-эквайер работает над скорейшим решением данной проблемы. В случае неправомерного списания денежных средств после обращения сумма будет возвращена», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

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