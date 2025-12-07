В преддверии новогодних праздников мошенники начали рассылать россиянам в мессенджерах вредоносные программы, замаскированные под новогодние открытки. Их цель — притупить бдительность жертвы и получить доступ к ее данным, сообщили в Госдуме.
Как правило, неизвестные рассылают короткие видео, анимированные открытки или фотографии. При сохранении файла на телефон устанавливается вредоносная программа, благодаря которой мошенники либо получают доступ ко всем приложениям, в том числе банковским, либо могут перехватывать переписки.
«Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность людей, и вредоносные вложения, замаскированные под открытки, открываются гораздо чаще»,— сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Кроме того, вредоносные открытки могут приходить и от знакомых людей из списка контактов — мошенники взламывают их аккаунты в мессенджерах.
Россиян просят быть бдительными и не скачивать файлы, присланные незнакомцами. Если подозрительные открытки шлют знакомые, лучше связаться с ними иным способом и уточнить, не взломали ли их аккаунты.