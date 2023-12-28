Челябинцев предупредили о новой схеме мошенничества с пятитысячными купюрами

Злоумышленники предлагают фальшивый обмен банкнот

«Мобильное приложение „Банкноты Банка России“ действительно существует, но оно содержит лишь информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России — где именно они расположены и как должны выглядеть. Однако подлинность купюр не определяет»,

— отмечают Центробанке.