В Челябинске мошенники придумали новую схему кражи денег. Злоумышленники обменивают банкноты под предлогом обновления купюр номиналом 5000 рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
Мошенники под видом соцработников ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. Злоумышленники подсовывают людям фальшивые купюры. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди.
Кроме того, мошенники во время телефонного разговора могут предложить установить на телефоне приложение — «Банкноты Банка России». После чего аферисты высылают ссылку на фишинговое приложение, которое визуально очень похоже на официальное. После установки такого приложения мошенники получат удаленный доступ к телефону жертвы, его банковским приложениям и счетам.
«Мобильное приложение „Банкноты Банка России“ действительно существует, но оно содержит лишь информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России — где именно они расположены и как должны выглядеть. Однако подлинность купюр не определяет», — отмечают Центробанке.
Обновленные банкноты — 100 и 5000 рублей поступают в оборот постепенно. Старые банкноты не нужно специально обменивать на новые.
Напомним, что в Челябинской области открыли горячую линию для борьбы с телефонными мошенниками. Звонки на короткий мобильный номер *1593 бесплатные. Кроме того, Банк России отложил массовый выпуск банкноты с изображением памятника «Сказ об Урале». Техническое оборудование банков не готово к выпуску купюр.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города