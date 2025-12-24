Челябинцев предупредили о новогодних уловках мошенников

Злоумышленники придумали новые схемы обмана

Мошенники пользуются предновогодней суетой для кражи денег россиян и получения их личных данных, используя схемы обмана с розыгрышами, скидками и подарками, передает агентство «Прайм».

Одна из мошеннических схем — розыгрыш билетов на концерты и новогодние представления. Для участия жертвам предлагают заполнить специальную форму и ввести данные банковской карты, чтобы в случае выигрыша оплатить комиссию. На самом деле форма размещена на фишинговом сайте.

Набирает популярность и схема с игрой «Тайный Санта». Ее проводят либо в социальных сетях, либо используют фишинговые сайты. Россияне отправляют свои данные и даже адрес, чтобы получить подарок. Эту информацию злоумышленники впоследствии используют в личных целях.

Вести на фишинговые сайты могут и заманчивые предложения о проведении праздников с большой скидкой. Нередко мошенники пользуются тем, что россияне часто путешествуют в новогодние каникулы: они предлагают выгодные цены на билеты и жилье и просят перечислить деньги за бронь. Получив их, они исчезают.

Полицейские просят не участвовать в сомнительных играх и розыгрышах и нигде не вводить данные своей карты, а также личную информацию.