Челябинцев предупредили о мошенничестве при онлайн‑покупках

В новой схеме страдают продавцы

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян. В этот раз жертвами мошенников могут оказаться те, кто продает свои товары на онлайн-площадках. Злоумышленники под видом покупателей просят включить камеру и демонстрацию экрана, чтобы якобы посмотреть товар, а потом крадут деньги со счетов жертв, сообщили в МВД России.

«Покупатели» пишут продавцу на торговой площадке, что у них плохо работает сайт, и предлагают перейти в мессенджер. Там они просят продавца показать товар со всех сторон, включив видеокамеру и демонстрацию экрана. В тот момент, когда продавец показывает товар, злоумышленники запрашивают доступ к смене номера телефона в банковском приложении жертвы. Потерпевшему приходит СМС с кодом, и мошенники видят этот код. Далее они прекращают разговор и входят в аккаунт жертвы в банковском приложении со своего номера.

Полицейские призывают россиян, продающих товары на онлайн-площадках, быть бдительными, а также не включать демонстрацию экрана и не переходить на другие ресурсы для общения с потенциальным покупателем.