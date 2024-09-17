Челябинцев предупредили о мошеннической схеме с тарифами мобильной связи

Клиентам предлагают подключить тарифы со скидкой и просят предоплату

Полицейские выявили новую мошенническую схему, связанную с тарифами мобильной связи. С россиянами связываются якобы операторы и предлагают подключить новый тариф со скидкой 50% или непубличный тариф. При этом «сотовые операторы» требуют предоплату за два месяца, сообщили в пресс-службе МВД России.

Жертвы новой схемы уже есть. Они рассказали, что якобы операторы связи связались с ними в одном из мессенджеров и предложили подключить выгодный тариф со скидкой 50%. Мошенники сообщили, что он будет обновляться каждые два месяца и, чтобы перейти на него, нужно перевести деньги сразу за этот период.

Потерпевшие сообщили, что после перевода денег ничего не произошло, а когда они вновь списались якобы с оператором в мессенджере, им ответили, что сотрудник в отпуске, а после удалили чат.

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и проверять всю информацию на официальных сайтах операторов сотовой связи. При этом важно именно самим заходить на сайт, а не переходить по присланным ссылкам. Кроме того, не следует переводить деньги незнакомцам.