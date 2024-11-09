Челябинцев предупредили о мошеннической схеме с популярным приложением

Скачивать файлы по подозрительным ссылкам не стоит

Мошенники начали рассылать сообщения в популярных мессенджерах от лица контактов пользователя, предлагая установить приложение «Яндекс Музыка» с бесплатной подпиской по ссылке. Как сообщили в пресс-службе МВД России, под приложением маскируется вирус, с помощью которого злоумышленники получат полный доступ к телефону жертвы, в том числе к банковским приложениям.

Сообщения с подозрительной ссылкой на приложение могут прийти от тех, кто находится в списке друзей или контактов жертвы. Неизвестные предварительно взламывают аккаунт пользователя, а затем пишут от его лица, чтобы повысить доверие.

Полицейские призывают скачивать все приложения только из официальных магазинов и всегда пользоваться антивирусом. Кроме того, они рекомендуют связаться с человеком, который отправил ссылку, другим способом и уточнить, не взломан ли его аккаунт.