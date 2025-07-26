Челябинцев предупредили о фейковой рассылке от «Госуслуг»

Мошенники вынуждают жертву позвонить им, чтобы получить доступ к аккаунту

В России зафиксировали новую мошенническую схему: пользователям на электронную почту приходят письма якобы от портала «Госуслуги», в которых сообщается о входе в аккаунт из подозрительного местоположения. В письме указан номер «поддержки», по которому жертву просят позвонить, передает издание «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.

Письмо оформлено в стиле «Госуслуг», что не вызывает никаких сомнений у пользователя. Ниже приводятся все технические детали: дата, время, IP-адрес, браузер. И номер телефона «поддержки». Если позвонить по нему, то мошенники, представившись сотрудниками портала, выведают личные данные и попросят назвать код безопасности. Все это впоследствии позволит им завладеть аккаунтом.

Пользователей призывают быть внимательными, не переходить по ссылкам и не звонить по указанным номерам. Лучшего всего самостоятельно зайти в приложение портала или набрать его в поисковой строке браузера и просмотреть уведомления в личном кабинете.