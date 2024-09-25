Челябинцев предупредили о 20‑градусном перепаде ночных и дневных температур 26 сентября

В регионе сохраняется экстренное предупреждение из‑за ночных заморозков

В ночь на 26 сентября в Челябинской области местами сохранятся заморозки до −6°C. Днем будет чуть теплее, чем в предыдущие дни: в отдельных районах воздух прогреется до +17 градусов. Ветер станет тише, осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Столбики термометров в Челябинске этой ночью покажут от 0 до +2°C, местами ожидаются заморозки до −2°C. Днем около +14…+16°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью в горах и низинах установится отрицательная температура от −1 до −6°C. В целом отметка на градуснике будет варьироваться от 0 до +5°C. Днем потеплеет до +12…+17°C. Переменная облачность, дождей быть не должно. Ветер западный, северо-западный, от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 10 метров в секунду.

По данным синоптиков, до конца недели воздух в Челябинской области может прогреться до +22 градусов. Выяснили, с чем связано потепление.