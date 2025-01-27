Челябинцев предостерегли от выхода на непрочный лед реки Миасс

В период аномального тепла он может совсем растаять

В этом году зима в Челябинской области выдалась теплой, из-за чего лед на некоторых водоемах до сих пор остается непрочным. В числе таких и река Миасс: в ЕДДС Челябинска предупредили, что прочный ледяной покров там отсутствует, а местами и вовсе имеются промоины. Выходить на такой лед опасно для жизни.

«Выход на тонкий лед становится причиной гибели и травматизма людей»,— предупредили в ведомстве.

Также там напомнили, что в случае если ЧП все-таки случилось, необходимо звонить по номеру 112.

В ближайшие дни лед на реке Миасс, а также других водоемах может стать еще тоньше: на этой неделе сразу несколько циклонов принесут в регион аномальное тепло и температура воздуха будет повышаться до плюсовых значений. Поэтому рыбалку, катание на коньках и другие развлечения на водоемах области лучше отменить.