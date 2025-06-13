Челябинцев после VK Fest развезут по домам дополнительные автобусы

Уехать можно будет в районе полуночи

В субботу, 14 июня, после VK Fest уехать домой челябинцы смогут на дополнительных автобусах. Транспорт заберет пассажиров с нескольких остановок в районе полуночи, сообщили в пресс-службе администрации города.

Автобус № 2 последует в направлении конечных «Чурилово» и «улица Петра Столыпина»;

№ 4 — по маршруту «Мамина — Парк Гагарина» в направлении конечной Мамина;

№ 8 — по маршруту «Мамина — Академика Королева» в направлении конечной Мамина;

№ 34 — по маршруту «Автобусный парк — Чурилово» в направлении конечных «Автобусный парк» и «Чурилово»;

№ 64 — по маршруту «Автовокзал „Центральный“ — Автобусный парк» в направлении конечной «Автобусный парк»;

№ 71 — по маршруту «улица Петра Столыпина — ЧМК» в направлении конечных «ЧМК» и «улица Петра Столыпина»;

№ 81 — по маршруту «Парк Гагарина — улица Чистопольская» до конечной на Чистопольской.

Места посадки на общественный транспорт изображены на схеме.

Напомним, VK Fest пройдет на площадке у Торгового центра. Для челябинцев выступят Ольга Бузова, Баста, Юлия Савичева и другие звезды. Кроме того, будет организовано почти 40 развлекательных зон.