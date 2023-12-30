Челябинцев попросили убрать автомобили для расчистки от снега парковочных карманов

Уборка будет проводиться в ближайшие сутки

Сегодня, 30 декабря, представители администрации Челябинска обратились к горожанам с просьбой убрать автомобили, оставленные в парковочных карманах на ряде улиц в связи с уборкой снега. По данным пресс-службы мэрии, техника будет работать в ближайшие сутки.

Расчищать парковочные карманы и крайние правые полосы дорог будут на следующих улицах:

Свердловском проспекте;

Комсомольском проспекте;

проспекте Ленина;

Краснопольском проспекте;

Копейском шоссе;

улице Кирова;

улице Труда;

улице Карла Маркса;

улице Воровского;

улице Блюхера;

улице Свободы;

улице Цвиллинга;

улице Тимирязева;

улице Бейвеля;

улице Молодогвардейцев;

улице Дзержинского;

улице Гагарина;

улице Новороссийской;

улице Дегтярева;

улице Мира.

Также в мэрии сообщили, что за последние сутки проблемы с вывозом мусора возникли более 100 раз, и сейчас управляющие компании усиленно расчищают подъезды к контейнерным площадкам. Очищают от снега также придомовые территории и крыши домов.