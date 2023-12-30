Сегодня, 30 декабря, представители администрации Челябинска обратились к горожанам с просьбой убрать автомобили, оставленные в парковочных карманах на ряде улиц в связи с уборкой снега. По данным пресс-службы мэрии, техника будет работать в ближайшие сутки.
Расчищать парковочные карманы и крайние правые полосы дорог будут на следующих улицах:
- Свердловском проспекте;
- Комсомольском проспекте;
- проспекте Ленина;
- Краснопольском проспекте;
- Копейском шоссе;
- улице Кирова;
- улице Труда;
- улице Карла Маркса;
- улице Воровского;
- улице Блюхера;
- улице Свободы;
- улице Цвиллинга;
- улице Тимирязева;
- улице Бейвеля;
- улице Молодогвардейцев;
- улице Дзержинского;
- улице Гагарина;
- улице Новороссийской;
- улице Дегтярева;
- улице Мира.
Также в мэрии сообщили, что за последние сутки проблемы с вывозом мусора возникли более 100 раз, и сейчас управляющие компании усиленно расчищают подъезды к контейнерным площадкам. Очищают от снега также придомовые территории и крыши домов.