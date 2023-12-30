Сегодня, 30 декабря, представители администрации Челябинска обратились к горожанам с просьбой убрать автомобили, оставленные в парковочных карманах на ряде улиц в связи с уборкой снега. По данным пресс-службы мэрии, техника будет работать в ближайшие сутки.

Расчищать парковочные карманы и крайние правые полосы дорог будут на следующих улицах:

  • Свердловском проспекте;
  • Комсомольском проспекте;
  • проспекте Ленина;
  • Краснопольском проспекте;
  • Копейском шоссе;
  • улице Кирова;
  • улице Труда;
  • улице Карла Маркса;
  • улице Воровского;
  • улице Блюхера;
  • улице Свободы;
  • улице Цвиллинга;
  • улице Тимирязева;
  • улице Бейвеля;
  • улице Молодогвардейцев;
  • улице Дзержинского;
  • улице Гагарина;
  • улице Новороссийской;
  • улице Дегтярева;
  • улице Мира.

Также в мэрии сообщили, что за последние сутки проблемы с вывозом мусора возникли более 100 раз, и сейчас управляющие компании усиленно расчищают подъезды к контейнерным площадкам. Очищают от снега также придомовые территории и крыши домов.