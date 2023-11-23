Челябинцев попросили обходить строительную площадку новой набережной на Смолино

Благоустройство улицы Новороссийской продолжается

В Челябинске продолжается строительство новой набережной на берегу озеро Смолино. В мэрии сообщили, что городское предприятие отремонтирует коллектор, а горожан попросили не пользоваться прилегающим к площадке тротуаром.

Работы финансирует Андрей Комаров. Сейчас техника проводит земляные работы. По проекту на набережной появятся три функциональные зоны на протяжении 1 км: зона отдыха, событийная и спортивная. Также здесь предполагается построить спортивный центр с бассейном и детский центр.

МУП «ПОВВ» отремонтирует канализационный коллектор, который проходит по стройплощадке.

«В целях безопасности жителей просят не пользоваться тротуаром вдоль улицы Новороссийской, который прилегает к месту производства работ, а передвигаться по противоположной стороне»,— обратились в мэрии к горожанам.

Напомним, новый участок соединит две благоустроенные части на берегу озера Смолино: от ДК ЧТПЗ до жилого комплекса «Смолинский».