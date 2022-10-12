Челябинцев ожидает теплая погода без осадков

Утром в регионе будет довольно прохладно

Сегодня, 12 октября, в Челябинской области вновь будет тепло: температура воздуха поднимется до +18°C. Погода будет безветренной, осадков не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Утром в Челябинской области ожидается около +8°C, в низинах будет прохладнее. Днем воздух прогреется до плюс 13—18 градусов Цельсия. Переменная облачность, без осадков. Ветер от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня днем потеплеет до +17°C. Синоптики прогнозируют переменную облачность и неустойчивый ветер от 1 до 6 метров в секунду.