Челябинцев ожидает изнуряющая жара до +37°C

Местами в Челябинской области пройдут кратковременные дожди

В последний июньский день в Челябинской области прогнозируют изнуряющую жару. Днем в некоторых районах региона возможны грозы и град. Подробнее о погоде в среду, 30 июня, рассказали в областном гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +18, +20°C, днем ртутные столбики достигнут отметки +37°C. Ветер южной четверти ночью от 2 до 7 метров в секунду, днем от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе ночью синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров покажут +15, +20°C. Днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Воздух раскалится до +32, +37°C. Ветер южной четверти от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 20 метров в секунду.

Сотрудники МЧС рекомендуют южноуральцам не выходить из дома в часы активного солнца, носить головной убор и пить больше чистой воды во избежание получения теплового удара.