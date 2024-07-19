Челябинцам предложили открывать двери автобусов самостоятельно

Зайти «по кнопке» можно будет в машины трех маршрутов

Двери челябинских автобусов могут перестать открываться на остановках. «Служба организации движения» города Челябинска рассматривает внедрение адресного открытия дверей — когда, чтобы выйти или зайти, нужно нажать на кнопку. Такую инициативу объясняют необходимостью сохранения тепла или прохлады в салоне автобуса.

Функцией открытия дверей «по кнопке» оборудованы автобусы № 8 и гармошки на 4-м и 64-м маршрутах. Если функцию запустят, то на остановках будут открываться не все двери, а только те, где заходят и выходят пассажиры.

«Главное преимущество такого способа посадки и высадки — сохранение микроклимата в салоне автобуса. В зимнюю стужу сохраняется тепло, а в летний зной кондиционеры более эффективно справляются со своей задачей», — рассказали в «Службе организации движения».

Систему адресного открытия дверей запустят по результатам голосования в соцсетях автобусного парка. На вопрос «Будет ли вам удобно пользоваться системой адресного открытия дверей?» горожанам представлены три варианта ответа: «Да, это сохранит тепло зимой и холод летом», «Да, но только в „межпиковое“ время», «Нет, это неудобно».

Применять функцию планируют в незагруженное время — в выходные, днем и когда на остановках нет пассажиров.