Челябинцев обучили основам тактической медицины

В современных условиях такие навыки важны

Депутат Госдумы, федеральный координатор партпроекта «Здоровое будущее», врач Дмитрий Хубезов провел в Челябинске встречу, на которой обучил навыкам оказания первой помощи в различных специфических условиях.



«Главная цель программы — массовое обучение расширенной первой помощи. Мы берем лучшее как из советского опыта, так и из современной жизни и существенно расширяем наши знания, опыт, навыки. Там, где можно спасти человека, мы должны его спасти», — отметил Дмитрий Хубезов.

На семинар пришли волонтеры-медики, представители Красного креста, Центра медицины катастроф и спасатели, которые занимаются общественной деятельностью: «Феникс», «Акваспас», представители Российского общества первой помощи.

«В ситуациях современных вызовов проект по оказанию первой помощи в особых условиях очень важен», — сказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Вся программа курса «Готов к санитарной обороне» — это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов.