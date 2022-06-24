Челябинцев обучат правилам безопасного вождения электросамокатов

Курс проведут специалисты кикшеринга Whoosh

С 24 по 26 июня на площади Революции будет работать школа вождения электросамокатов. Проект организован компанией Whoosh, администрацией Челябинска и ГИБДД.

Обучение правильному и этичному вождению самоката займет всего 10 минут. За это время инструктор понятным языком объяснит водителю, где можно и нельзя передвигаться на электросамокате, как действовать в экстренных ситуациях, на что обращать внимание при движении, как правильно завершать поездку и парковать устройство.

«Школа будет работать 24 июня с 12:00 до 20:00, 25 и 26 июня с 14:00 до 21:00», — рассказали в Госавтоинспекции.

После инструктажа закрепить знания челябинцы смогут тестовой поездкой на самокате.

В марте Whoosh объявил о старте сезона в Челябинске. В этом году парк увеличится на 60%, на улицы поставят более 2 тыс. средств передвижения, а зона покрытия сервиса увеличится.

