Челябинцев обеспокоили новые квитанции за электроэнергию и отопление

Платежки пришли от ранее неизвестной компании — ООО «Новые коммунальные решения»

Челябинцы начали получать квитанции за электроэнергию и отопление от незнакомой ранее организации — ООО «Новые коммунальные решения». Жители обратили внимание, что прежний поставщик и оператор — «УСТЭК» — пропал не только из платежек, но и из всех приложений онлайн-оплаты. В компаниях «Уралэнергосбыт» и «УСТЭК-Челябинск» объяснили, что формировать единую квитанцию за отопление и электроэнергию теперь будет Единый расчетный центр, он в квитанциях и отражен как ООО «Новые коммунальные решения».

«Кто-нибудь в курсе, почему помимо всех платежей, что были всегда, появились какие-то ООО „Новые коммунальные решения“? Я посмотрела, это якобы за электроэнергию и горячую воду. Но я и так оплачиваю горячую воду и электроэнергию через другие компании (как обычно). А в этом месяце вдруг еще 1050 рублей», — такое сообщение от челябинки появилось в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Поводов для переживаний и беспокойства нет, уверяют ресурсоснабжающие компании. Система будет работать как раньше. Поставщики остались прежними, изменения произошли лишь с юридическим лицом — оператором платежей.

ООО «Новые коммунальные решения» будет переводить деньги по прежним счетам, на те же реквизиты. Посещать офисы и совершать дополнительные действия в связи с изменениями челябинцам не нужно. Все оплаты и показания на единых лицевых счетах сохраняются, а автоплатежи в Сбербанке перестроят в ближайшее время.

«Создание единого счета — это очередной шаг на пути упрощения системы ЖКХ. Гораздо удобнее решать коммунальные вопросы в одном месте, оплачивать одним платежом все услуги и по одной квитанции. При этом денежные средства распределяются в полном объеме на счета ресурсоснабжающих организаций. Компания продолжает выполнять функции гарантирующего поставщика электроэнергии, „УСТЭК-Челябинск“ — осуществлять поставку тепловой энергии в качестве Единой теплоснабжающей организации Челябинска», — сообщили в компании «Уралэнергосбыт».

Ранее министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области сообщило, что с 1 июля 2021 года изменится плата за ЖКХ. Рост платы за коммунальные услуги в среднем по области с 1 июля 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составит: за электроэнергию — 3,4%, за отопление — 2,9%, за горячее водоснабжение — 3,2%, за холодное водоснабжение — 3,9%, за водоотведение — 3,4%, за газ — 3,4%, за обращение с ТКО — 3,4%.

Напомним, что с 6 июля в Челябинске начинается третий этап подготовки сетей к зиме: без горячего водоснабжения на две недели останутся жители 877 многоквартирных домов. Чтобы сэкономить на оплате коммунальных услуг, «УСТЭК-Челябинск» советует жителям на время проведения опрессовки перекрыть вентиль, установленный на трубах горячего водоснабжения.