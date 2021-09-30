Челябинцев не пустят на авиашоу от группы «Стрижи»

Мероприятие проведут в закрытом режиме

В администрации Челябинска сообщили, что авиашоу от группы «Стрижи» 2 октября проведут в закрытом режиме. Шоу организуют в честь 85-летия ЧВВАКУШа, но на мероприятие приглашают только курсантов, сотрудников училища и ветеранов ВВС. Для всех остальных вход на аэродром Шагол будет закрыт.



Отметим, что накануне над Челябинском прошли тренировочные полеты авиационной группы высшего пилотажа. Челябинцы смогли снять самолеты в небе на видео.

Летчики на МиГ-29 прибыли на Южный Урал из Кубинки, это в Подмосковье. 2 октября на территории аэродрома Шагол пилоты в составе шести экипажей выполнят фигуры высокой сложности: «встречный роспуск», «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «роспуск-тюльпан» и другие фигуры.