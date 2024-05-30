Челябинцев накроет магнитной бурей 31 мая

Метеозависимым следует приготовиться

К концу недели, 31 мая и 1 июня, Челябинскую область накроет магнитная буря уровня G2, что считается средним показателем. Также в эти дни пройдет сильный магнитный шторм, который станет следствием вспышек на Солнце, рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сильный взрыв на Солнце был зафиксирован 29 мая, до этого — 27‑го числа. Пока положение области, где происходят вспышки, почти исключает влияние на Землю, но к выходным она покажется на видимой стороне звезды.

«Вызывает почти шоковое состояние тот факт, что за две недели, проведенные на обратной стороне Солнца, у области не закончилась энергия и она, едва показавшись из-за горизонта, сразу произвела две вспышки высшего балла. Что будет дальше, надо смотреть. Базовый сценарий все же состоит в том, что область находится на стадии разрушения», — рассказали в лаборатории.

Магнитная буря должна закончиться к полудню 1 июня. Метеозависимых заранее предупреждаем о возможных недомоганиях, головных болях и слабости.