Челябинцев наградили за спасение 17 женщин и детей на озере Увильды

Пострадавшие попали в шторм во время катания на сапбордах

В прошлом году южноуральцев поразила история о чудесном спасении 17 человек, которые оказались посреди озера Увильды во время шторма. Тогда другим отдыхающим удалось доставить на берег женщин и детей, едва не погибших в воде. Теперь, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, челябинцев наградили за их героический поступок. Медали «За спасение погибающих на водах» вручил руководитель областного главка МЧС Юрий Буренко.

В ветреную погоду тринадцать женщин и четверо детей решили покататься на сапбордах по водной глади. Спасательных комплектов у них с собой не было, и на озере могла случиться жуткая трагедия, но положение спас известный предприниматель Альберт Трунов. Он через бинокль заметил большую группу людей на водоеме, причем некоторые отдыхающие уже оказались в воде.

«Оценив погодные условия, мужчина понял, что самостоятельно люди не выберутся. Тогда он выдвинулся на место ЧП на личном тримаране. На него и перебрались пострадавшие, однако в этот момент у плавсредства волной оторвало двигатель», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС области.





Альберт Трунов мгновенно связался с судоводителями, которые в этот момент были на озере. Первым к терпящим бедствие женщинам и детям прибыл Евгений Гавриш. Всего за 40 минут мужчины благополучно доставили 17 человек на берег. Спасенные от смерти южноуральцы обратились с инициативой о награждении отважных земляков. В этом их поддержала региональная Общественная палата. В итоге награды нашли своих героев: они получили медали «За спасение погибающих на водах» и благодарственные письма.

Первое областное информагентство подробно рассказывало об этой спасательной операции, в которой приняли участие несколько владельцев катеров и лодок. Женщины и дети оказались практически на середине озера без спасательных жилетов и костюмов. В воде они провели около часа, держась за сапборды. Очевидец этих событий, участвовавший в спасении утопающих, рассказал о героическом поведении Аьберта Трунова: он нырял в воду и вытаскивал людей.