На остановках Челябинска предупреждают о больших штрафах за парковку у баков

Так в городе обеспечивают своевременный вывоз отходов

Плакаты с предупреждением о штрафах до 200 тысяч рублей разместила на остановках города компания «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Об этом сообщила пресс-служба организации. Такой штраф можно получить за блокирование проезда к контейнерным площадкам. Предупреждения можно увидеть на 20 контейнерных площадках во всех районах Челябинска.

На плакатах изображены переполненные мусорные баки, заблокированные машинами, и призыв: «Заблокировал проезд — вывози мусор сам!».





Это часть проекта ЦКС «Посмотри — задумайся», направленного на повышение ответственности водителей. Ранее подобные предупреждения уже появлялись на городских дорогах и на лобовых стеклах автомобилей.

Проблема актуальна: с начала марта в Челябинске зафиксировано более 350 случаев блокировки проезда к мусорным контейнерам, что приводит к сбоям в вывозе мусора. ЦКС призывает водителей быть внимательнее при выборе парковки.