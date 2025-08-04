Челябинцев на даче испугал редкий паук

Его определили как Аргиопу полосатую

В первые выходные августа семья из Челябинска обнаружила на даче паука с необычной окраской. Обеспокоенные челябинцы решили проверить дачную паутину во Всемирной. И оказалось, что этот похожий на осу паук — редкий для Южного Урала вид Аргиопа Брюнниха.

В Челябинской области паук встречается довольно редко. В последние годы местами отмечается увеличение популяции.

Эти пауки неопасны для человека, хотя их укус может быть болезненным, особенно для аллергиков. Последствия укуса — локальное покраснение и припухлость.

Аргиопу Брюнниха на территории Челябинской области впервые зафиксировали в 1940 году в Троицком заповеднике (ныне Троицкий заказник). Этот вид встречается в степных и лесостепных зонах области. Аргиопа предпочитает луга, обочины дорог, лесные опушки и солнечные участки.