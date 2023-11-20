Челябинцев будут штрафовать за несанкционированные свалки

Мэр города потребовала тщательнее искать нарушителей

«Авторов» стихийных свалок будут ловить. А когда найдут, обязательно выпишут штраф. Такое поручение своим подчиненным дала глава Челябинска, Наталья Котова. Об этом сегодня говорили на аппаратном совещании.

Несанкционированные свалки убирают. Но проблема остается: новые кучи мусора появляются ровно на том же месте. Недобросовестные челябинцы продолжают свозить отходы на прежние места, причем в больших объемах.

Управление экологии составило списки мест, где свалки «вырастают» регулярно. Глава Челябинска заявила, что необходимо работать с нарушителями.

«Управление благоустройства надо подключить, чтобы они не только фиксировали наличие этих мест, но и старались установить, кто это сделал, задействовать административные штрафы», — отметила Наталья Котова.

За складирование мусора в неположенном месте грозит административная ответственность. Для граждан: от двух до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от десяти до тридцати тысяч рублей.