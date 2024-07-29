Челябинцев больше всего волнуют вопросы благоустройства, ремонта дорог и перебоев водоснабжения

Об этом власти за полгода спросили почти 60 тысяч человек

За второй квартал 2024 года в органы власти Челябинской области поступило свыше 58 тысяч обращений граждан. Большинство — о строительстве и реконструкции дорог, электроснабжении, газификации населенных пунктов, общественном транспорте, работе медицинских учреждений, социальной поддержке, в том числе участникам СВО и их семьям. Свыше половины из них взяты на контроль.

Так, из 35 тысяч обращений, поставленных на контроль, более 10 тысяч уже рассмотрено и решено. Для этого представители органов власти выезжали на места и лично общались с заявителями около 20 тысяч раз.

Чаще всего южноуральцы обращаются дистанционно; лично сотрудники регионального правительства, исполнительных органов и органов местного самоуправления приняли более 5,5 тысячи граждан. Среди заявителей были жители не только Челябинска, но и Златоуста, Пласта и других городов.

Волнуют челябинцев и вопросы записи на прием к врачу, оказания медицинской помощи, благоустройства, содержания придомовой территории. Более 24 тысяч подобных обращений поступило через платформу обратной связи на «Госуслугах».