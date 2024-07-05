Челябинцев бесплатно обучат катанию на скейтборде

Верхнего возрастного порога нет

На роллердроме Арт-сквера в Челябинске стартуют занятия по езде на скейтборде. Как рассказали в мэрии, профессиональные тренеры будут проводить уроки дважды в неделю.

Бесплатные тренировки организуют члены Федерации скейтбординга Челябинской области. Для занятий они будут выдавать скейтборды, шлемы и защиту на колени и локти.

«Приходите научиться кататься или улучшить свои навыки в дружественной атмосфере!» — поделились в федерации скейтбординга.

Проводить уроки будут в 10:00 дважды в неделю, по понедельникам и средам. Ученик должен быть старше 6 лет. Перед посещением на занятие необходимо записаться. Подробности — в группе федерации скейтбординга в соцсетях.

Напомним, ранее на площади Революции вновь заработал скейт-парк. Для любителей экстрима здесь установили новые трюковые фигуры.