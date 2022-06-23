Челябинцам запретят выпускать домашних собак гулять без присмотра

Вместе с волонтерами разбираемся в тонкостях нового закона, принятого Госдумой

У региональных властей стало больше полномочий в отношении безнадзорных животных. Например, местные парламенты могут установить размер штрафа за самовыгул, какой посчитают нужным. Поправки в закон «Об ответственном обращении с животными» накануне приняла Госдума. Разбираемся, действительно ли такая проблема актуальна для Челябинска и помогут ли новые меры справиться с ней.

Самовыгул — это самостоятельные прогулки животного, без хозяина. По словам руководителя приюта «Наш дом» Полины Прийменко, самовыгульные собаки — самые опасные. Ни в одном случае нападения на людей, в которых ей, как руководителю пункта временного содержания, приходилось разбираться, не участвовало животное, прошедшее систему ОСВ (отлов, стерилизация, возврат). При выяснении обстоятельств почти всегда выяснялось, что нападала собака, имеющая хозяев, но гуляющая самостоятельно.





В Челябинской области вопрос безнадзорных животных стоит остро. В начале февраля хаски, у которой был хозяин, напала на школьника в поселке Федоровка и искусала мальчику лицо. В последнее время новостная лента пестрила подобными заголовками. И даже при этом, по словам челябинского зооволонтера Юлии Митюговой, часть хозяев не понимает, почему нельзя отпускать питомцев гулять без присмотра.

«Потерявшихся, попавших под колеса машины или раненых в драке собак мы собственными силами стараемся восстановить и вернуть в семьи с условием: никакого самовыгула. И каждый раз встречаем искреннее удивление в глазах людей. Когда они заводили питомцев, то будто не понимали, что собака должна находиться на поводке и обязательно с хозяином. Иначе это просто небезопасно, как для самих животных, так и для окружающих», — делится Юлия Митюгова.

По словам собеседницы, особенно актуальна проблема в частном секторе. Среди свободно гуляющих — примерно 90% имеющих хозяев собак, которые, более того, не кастрированы.

«Волонтеры стерилизуют бездомных животных, но домашние при этом продолжают плодиться. Раз в полтора месяца, как правило, активисты находят новые коробки с щенками от этих собак. Человек так решил свою проблему, переложив ответственность на плечи других людей. А мог просто стерилизовать собаку и гулять с ней самостоятельно», — добавила Юлия.

Новый закон предполагает, что местные власти смогут установить настолько серьезный штраф за самовыгул, насколько это будет нужно. Документ только вступил в силу и еще не был рассмотрен на региональном уровне. Пока же руководитель приюта «Наш дом» Полина Прийменко высказала свое мнение о том, какими должны быть санкции.

«За системный самовыгул должен быть штраф от трех до пяти тысяч рублей. И возмещение нанесенного животным ущерба. Но нужно понимать, что нельзя гарантировать, что собака не сбежит. Например, из автомобиля после ДТП. За такое, конечно, наказывать нельзя», — считает Полина Прийменко.





Еще один пункт в новом законе — у региональных властей появится возможность принимать решение об оставлении животных на постоянное содержание в приютах. Отчасти в Челябинской области так все работало и раньше. В приюте «Наш дом», например, оставляли 40% прибывающих собак.

В регионе есть межмуниципальный приют в Агаповке и еще два будут строиться: в Есаулке (Сосновский район) и в Катав-Ивановском районе. Цель этих приютов — стерилизовать и отпускать животных в естественную среду. Но с такой задачей справлялись и частные приюты, где как раз заниматься содержанием на постоянной основе было сложнее из-за ограниченности средств (государство оплачивает содержание животных в частных приютах лишь в течение 21 дня).

Новый закон, по словам Полины Прийменко, должен стать поводом пересмотреть работу межмуниципальных приютов в связке с частными. У приютов, построенных государством, лучше получится содержать собак, которых невозможно отпустить на волю. Частные же приюты, как и было раньше, займутся стерилизацией безопасных животных.