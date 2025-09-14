Челябинцам запретили выбрасывать траву и ветки в мусорные баки

Нарушителям могут выписать штраф от 2 тысяч до 250 тысяч рублей

С 1 сентября в России действует обновленный порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, запрещающий выбрасывать на контейнерные площадки ветки, листья, спилы деревьев и другие растительные остатки, сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса города Челябинск.

Ветки и трава создают дополнительный объем, не учтенный в тарифах, повышают риск возгораний, способствуют антисанитарии и могут приводить к поломке спецтехники. Попадание растительных отходов в баки нередко срывает график вывоза ТКО: только за летний сезон региональный оператор зафиксировал 11 тысяч подобных случаев. В таких ситуациях Центр коммунального сервиса направляет обращения в органы местного самоуправления с просьбой организовать вывоз.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: до 3 тысяч рублей для граждан и до 250 тысяч рублей для юридических лиц.

Для законной утилизации рекомендуется заключать договор с лицензированной организацией по вывозу растительных отходов или компостировать листву и траву на собственном участке.