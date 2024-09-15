Челябинцам запретили разводить костры из-за сухой погоды

Южноуральцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности

В Челябинской области установилась теплая и сухая погода. Во избежание ЧП южноуральцам запретили разводить костры и жечь мусор, в том числе на садовых участках, передает ЕДДС-112 Челябинска.

«В целях недопущения пожаров запрещается: разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов, садовых некоммерческих товариществах и прилегающих территориях»,— уточнили в ведомстве.

Осторожными следует быть и при курении, поскольку брошенный непотушенный окурок может спровоцировать большой пожар.

В случае ЧП необходимо звонить по номерам 101 или 112.