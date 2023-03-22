Челябинцам запретили ходить по льду реки Миасс

Корка на водоеме начала таять

Жителей Челябинска предупредили о начале таяния льда на реке Миасс. Выходить на поверхность водоема и выезжать на технике крайне опасно, сообщили в ЕДДС города.

«Помните, лед в этот период часто становится причиной гибели и травматизма людей! При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе на юге Челябинской области в течение двух дней гремели взрывы. Военные освободили ото льда реку Нижний Тогузак в Варненском районе. На месте работал и корреспондент информагентства «Первое областное». Эпичные кадры и военные с взрывчаткой в руках — в нашем фоторепортаже.