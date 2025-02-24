Челябинцам вручат почти 1,5 тысячи медалей в честь 80‑летия Победы

Вручение должно быть проведено до 15 апреля текущего года

В Челябинске начали вручение медалей, приуроченное к 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Об этом в ходе аппаратного совещания рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Всего город Челябинск получил 1328 медалей, и на сегодняшний день вручено 84 медали. План по районам, депутатским корпусам, главами районов и общественными организациями составлен. Стоит задача — вручить все медали до 15 апреля», — сказал он, в частности.

Напомним, согласно указу президента России, юбилейной медали будут удостоены ветераны Великой Отечественной войны, в том числе иностранцы, партизаны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Медаль представляет собой 32‑миллиметровый круг из металла золотистого цвета. На лицевой стороне награды — изображение воина-победителя в полевой форме времен войны, водружающего Знамя Победы на Рейхстаг. Знамя покрыто красной эмалью.