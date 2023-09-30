Жителям Челябинска вернули почти восемь миллионов рублей, которые они заплатили за горячую воду при ее отсутствии во время работ на сетях. Меры были приняты после вмешательства генпрокуратуры России, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Для того, чтобы как можно скорее решить вопрос с подачей горячей воды челябинцам, было проведено специальное совещание, на котором обсудили пути решения проблемы. В результате количество бригад, работающих на сетях, увеличили с 18 сначала до 22, а затем до 26. Завершить все работы было поручено до 2 октября.
«В результате прокурорского вмешательства возобновлено предоставление коммунальной услуги жителям 53 многоквартирных домов. Потребителям за периоды отсутствия горячего водоснабжения произведен перерасчет платы на сумму 7,9 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.
В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что большая часть работ на сетях проводилась в установленные сроки, а благодаря проведенной в летние месяцы работы риски срыва отопительного сезона отсутствуют.