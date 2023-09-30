Челябинцам вернули почти 8 млн рублей после перерасчета за отключенную горячую воду

Ресурс отсутствовал из-за работ на сетях

Жителям Челябинска вернули почти восемь миллионов рублей, которые они заплатили за горячую воду при ее отсутствии во время работ на сетях. Меры были приняты после вмешательства генпрокуратуры России, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Для того, чтобы как можно скорее решить вопрос с подачей горячей воды челябинцам, было проведено специальное совещание, на котором обсудили пути решения проблемы. В результате количество бригад, работающих на сетях, увеличили с 18 сначала до 22, а затем до 26. Завершить все работы было поручено до 2 октября.

«В результате прокурорского вмешательства возобновлено предоставление коммунальной услуги жителям 53 многоквартирных домов. Потребителям за периоды отсутствия горячего водоснабжения произведен перерасчет платы на сумму 7,9 миллиона рублей»,— уточнили в ведомстве.

В пресс-службе администрации Челябинска сообщили, что большая часть работ на сетях проводилась в установленные сроки, а благодаря проведенной в летние месяцы работы риски срыва отопительного сезона отсутствуют.