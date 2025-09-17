Челябинцам вернули 10 миллионов рублей за перебои с горячей водой

Жильцам многоквартирных домов помогла прокуратура

Прокуратура Металлургического района Челябинска добилась перерасчета коммунальных платежей для жителей 86 многоквартирных домов после длительного отключения горячей воды, сообщает пресс-служба ведомства.

Как установила проверка, плановое отключение горячего водоснабжения с 20 мая по 16 июня затянулось из-за обнаруженных повреждений на тепловых сетях. В результате подачу горячей воды возобновили только 8 июля.

Из-за нарушения сроков предоставления коммунальных услуг заместителя технического директора АО «УСТЭК-Челябинск» привлекли к административной ответственности. Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений.

По требованию прокуратуры организовали перерасчет платы на общую сумму около 10 миллионов рублей.