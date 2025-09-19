Челябинцам советуют заранее оформлять загранпаспорта детям для поездок за рубеж

Речь идет о путешествиях в ряд соседних стран

Важные изменения в законодательстве о порядке выезда из России и въезда в страну побудили официального представителя МИД РФ Марию Захарову обратиться к родителям с рекомендацией. Дипломат советует заблаговременно оформлять загранпаспорта детям, планирующим поездки за границу. Об этом она сообщила на брифинге для СМИ.

Изменения вступят в силу 20 января 2026 года. С этой даты свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда детей до 14 лет в ряд стран: Абхазию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Южную Осетию. Важно отметить, что для въезда в Россию по свидетельству о рождении после указанной даты смогут воспользоваться только те дети, которые выехали по этому документу до 20 января 2026 года.

Дополнительные ограничения коснутся оформления документов в российских консульствах. С 20 января 2026 года будет отменена возможность получения свидетельства на въезд в Россию взамен утраченного или пришедшего в негодность свидетельства о рождении или же если ребенку исполнилось 14 лет за границей.

«Мы просим учитывать данную информацию при планировании поездок в упомянутые страны, своевременно оформлять детям заграничный паспорт, подчеркивая при этом, что загранпаспорт может быть оформлен ребенку только на основании заявления, поданного лично законным представителем ребенка, то есть одним из его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей»,— обратилась к родителям официальный представитель МИД РФ.

Важные уточнения: действующие международные договоренности с перечисленными странами пока сохраняют возможность въезда детей до 14 лет по свидетельству о рождении. Однако ведется работа по исключению этого документа из перечня допустимых для пересечения границы.