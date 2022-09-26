Челябинцам рекомендовали воздержаться от поездок из‑за выпавшего снега

На федеральных и областных трассах выставили дополнительные наряды ДПС

В Челябинской области выпал снег. Уже засыпаны дороги в некоторых районах со стороны Екатеринбурга. Региональное управление ГИБДД предупреждает о повышенном риске ДТП.

В ближайшие дни снег может выпасть по всей области.

«В такую погоду из-за резкого ухудшения сцепления шин с дорогой при торможении увеличивается тормозной путь, что создает аварийные ситуации на дороге», — пояснили в управлении ГИБДД.

Полиция советует водителям по возможности отказаться от поездок. А если все-таки сели за руль, то не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию.

На всех дорогах федерального и областного значения работают дополнительные наряды ДПС.