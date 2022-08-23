Челябинцам разъяснили предназначение красных баков на контейнерных площадках

Коммунальщики решили расклеить листовки в подъездах домов

Жители Челябинска все чаще стали замечать листовки о раздельном сборе мусора на стенах в своих подъездах и в лифтах. Таким образом Центр коммунального сервиса информирует челябинцев о предназначении красных баков на контейнерных площадках. Их установили для сбора только пластиковой тары, а не упаковок от продуктов, сообщили в пресс-службе регоператора.

Красные баки появляются на контейнерных площадках в Челябинске и в отдельных микрорайонах Сосновского района.

«Вторсырье, собранное в красные баки, оснащенные специальными крышками с люками, более однородное по составу, а вот в баки, рассчитанные на прием сразу четырех фракций вторичного сырья, зачастую попадает органический мусор», — пояснили в Центре коммунального сервиса.

Для того чтобы отходы не соединялись, коммунальщики решили напомнить челябинцам, что же можно складывать в красные баки. Кроме листовок в лифтах, специальные плакаты расклеили и на контейнерных площадках и самих баках под пластик.

Итак, в красные емкости с зелеными наклейками жителям предлагается складировать:

+ ПЭТ-бутылки из-под напитков,

+ пластиковые емкости от бытовой химии,

+ пластиковые емкости от косметики.

Не нужно размещать в баки под пластик следующие виды пластиков:

– пакеты и упаковку от чипсов,

– упаковку от соусов,

– пластиковые тубы из-под зубной пасты,

– емкости из-под масложировых продуктов,

– подложку и контейнеры для пищевых продуктов.

Такие отходы необходимо размещать в баки для смешанного мусора.