Жители Челябинска все чаще стали замечать листовки о раздельном сборе мусора на стенах в своих подъездах и в лифтах. Таким образом Центр коммунального сервиса информирует челябинцев о предназначении красных баков на контейнерных площадках. Их установили для сбора только пластиковой тары, а не упаковок от продуктов, сообщили в пресс-службе регоператора.
Красные баки появляются на контейнерных площадках в Челябинске и в отдельных микрорайонах Сосновского района.
«Вторсырье, собранное в красные баки, оснащенные специальными крышками с люками, более однородное по составу, а вот в баки, рассчитанные на прием сразу четырех фракций вторичного сырья, зачастую попадает органический мусор», — пояснили в Центре коммунального сервиса.
Для того чтобы отходы не соединялись, коммунальщики решили напомнить челябинцам, что же можно складывать в красные баки. Кроме листовок в лифтах, специальные плакаты расклеили и на контейнерных площадках и самих баках под пластик.
Итак, в красные емкости с зелеными наклейками жителям предлагается складировать:
+ ПЭТ-бутылки из-под напитков,
+ пластиковые емкости от бытовой химии,
+ пластиковые емкости от косметики.
Не нужно размещать в баки под пластик следующие виды пластиков:
– пакеты и упаковку от чипсов,
– упаковку от соусов,
– пластиковые тубы из-под зубной пасты,
– емкости из-под масложировых продуктов,
– подложку и контейнеры для пищевых продуктов.
Такие отходы необходимо размещать в баки для смешанного мусора.