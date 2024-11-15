Челябинцам разрешили до 1 декабря передать пенсионные накопления другому страховщику

С начала года этим правом воспользовались больше двух тысяч южноуральцев

До 1 декабря жители Челябинской области могут поменять страховую организацию, которая управляет их пенсионными накоплениями, сообщает пресс-служба Челябинского отделения СФР.

Переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода в России можно не чаще, чем один раз в пять лет. Если менять страховую компанию чаще, доход не начисляется, а информация о возможной потере дохода отражается в уведомлении к заявлению о досрочном переходе.

Накопления россиян могут храниться в государственной управляющей компании Внешэкономбанк или в негосударственном пенсионном фонде.

«Подать заявление о переводе накоплений можно в ближайшей клиентской службе СФР или на портале госуслуг. Если в качестве страховщика выбран негосударственный фонд, то перед подачей заявления с ним необходимо заключить договор об обязательном пенсионном страховании», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

С начала года страховщика уже поменяли 2140 человек.

Если человек написал заявление о смене страховой организации, но потом передумал, он может подать повторное заявление до 31 декабря.

Получить информацию о пенсионных накоплениях, их размере и выбранном страховщике проще всего на портале госуслуг. Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета. Также эти данные можно получить в отделении СФР и в МФЦ.