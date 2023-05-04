Челябинцам раздадут две тысячи сеянцев сосны в честь Дня Победы

Каждое дерево — память о погибшем в годы войны

Главное управление лесами Челябинской области объявило раздачу 2000 сеянцев сосны в рамках акции «Сад памяти» ко Дню Победы. Южноуральцы смогут посадить молодые деревья на своих участках, они станут частью виртуального сада в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Желающим получить саженец нужно подписаться на группу Главного управления лесами Челябинской области в социальной сети «ВКонтакте». Условия акции изложены в закрепленной публикации вверху страницы. Помимо сосен среди подписчиков разыграют три специальных подарка — пихты в горшочках.

Напомним также, что 12 мая в рамках акции «Сад памяти» в Челябинском городском бору посадят 23 тысячи молодых сосен. Принять участие в массовой посадке смогут все желающие. Ранее в честь Дня Победы 16 тысяч сосен посадили на территории Джабыкского лесничества, которая в 2021 году пострадала от пожара.