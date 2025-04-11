Челябинцам раздадут 8 тысяч саженцев сосны

Акция приурочена к 80-летию Победы

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Главное управление лесами Челябинской области проводит масштабную акцию. В пятницу, 18 апреля, лесники бесплатно раздадут на площади Революции 8000 саженцев сосны. Мероприятие начнется в полдень.

«Каждый участник получит памятку по посадке саженцев. Мы также приглашаем всех, кто посадит дерево, принять участие во флешмобе: опубликовать фото с посаженным саженцем в социальной сети „ВКонтакте“ с хэштегом #8 — символом бесконечности и вечной памяти погибшим в Великой Отечественной войне», — рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.

Акция проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».