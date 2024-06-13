Челябинцам рассылают СМС об аномальной жаре

Температура превысит многолетнюю норму на 7 градусов

В пятницу, 14 июня, Челябинскую область накроет аномальная жара и повышенное давление. На телефоны челябинцев уже поступают СМС-предупреждения о пожароопасной ситуации от системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Так, по данным ЦГМС, в Челябинске дневная температура поднимется до 34 градусов, без осадков. По области столбики термометров устремятся к 40 градусам. Ночью температура воздуха установится на 19 градусах. В отдельных районах области ожидается высокая пожарная опасность.

«Будьте осторожны при купании. Не поджигайте пух, траву. Не допускайте детской шалости с огнем», — предупредили в РСЧС.

Ранее южноуральцам напомнили о правилах пожарной безопасности на природе.