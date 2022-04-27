Челябинцам расскажут о вакцинопрофилактике и подарят сертификат прививок

Акция в историческом парке «Россия — моя история» пройдет 29 апреля

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска в пятницу, 29 марта, в 17:00 проведут лекцию об истории вакцинации на Южном Урале, проконсультируют всех желающих на эту тему и подарят сертификат профилактических прививок. Акция, приуроченная к неделе иммунизации, пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история».



«Эксперты в области вакцинопрофилактики расскажут о том, как не бояться прививок, с умом подойти к вакцинации своих детей, какие прививки нужны взрослым, а также ответят на вопросы всех желающих о вакцинации. Всем гостям вручат удобный формат сертификата профилактических прививок, куда можно вносить данные о поставленных вакцинах», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На интерактивной выставке, которая откроется в 17:00, посетители смогут увидеть различные микроорганизмы, возбудителей инфекций. Также в это время пройдут консультации экспертов в области вакцинопрофилактики.

В 18:00 начнется публичный лекторий. Врачи расскажут о вакцинации взрослых и детей, какие болезни удалось остановить с ее помощью и зачем ставить прививки во взрослом возрасте.

«Миссия недели иммунизации — работа над улучшением вакцинации, глобальная цель которой — искоренение всех инфекций. Отказ от вакцинации внесен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список главных рисков для глобального здравоохранения. Из-за снижения доли коллективного иммунитета населения снова возникают вспышки заболеваний, таких как корь, дифтерия», — говорит руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Екатерина Кузякина.

Мероприятие пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» по адресу ул. Труда, 183. Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.