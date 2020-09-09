Челябинцам расскажут о тонкостях профессии архитектора

Спикерами выступят главный архитектор города Павел Крутолапов и директор КБ Стрелка Александра Чечеткина.

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Жителей Челябинска приглашают на открытое интервью главного архитектора Челябинска Павла Крутолапова и директора проектов КБ Стрелка Александры Чечеткиной. Встреча пройдет в рамках программы «Городские практики» в Южно-Уральском государственном университете.

«Кто такой современный архитектор? Как молодым архитекторам ориентироваться на рынке и искать актуальные проекты? Какие компетенции нужно развивать на протяжении всей карьеры? Эксперты открыто поделятся своим профессиональным опытом, расскажут как складывался их карьерный путь, обсудят, кто такой современный архитектор и какими навыками он должен обладать», — рассказали организаторы мероприятия.

Мероприятие состоится 25 сентября с 19:00 до 21:00 в ЮУрГУ, по адресу: проспект Ленина, дом 76, аудитория № 428. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.