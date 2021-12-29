Челябинцам расскажут о связи коронавируса и ВИЧ‑инфекции

Специальную горячую линию открыл общественный центр «Есть мнение»

ВИЧ-позитивные южноуральцы, а также их близкие могут получить консультацию о связи коронавируса с ВИЧ-инфекцией. На специальную горячую линию уже позвонили более 500 человек. В следующем году она продолжит работу, сообщает общественный центр «Есть мнение».

В 2021 году Независимый исследовательский центр «Есть мнение» реализовал проект «Безопасное пространство», который направлен на поддержку людей, живущих с ВИЧ, в пандемию. Инициатива получила грант губернатора Челябинской области. Горячая линия была частью проекта. Большинство южноуральцев звонили, чтобы узнать об особенностях вакцинации при ВИЧ-инфекции, а также о реабилитации после перенесенного заболевания.

Также проект включал бесплатные психологические онлайн-консультации и онлайн-трансляцию групп поддержки людей, живущих с ВИЧ.

«Проект помог снизить тревожность у людей, живущих с ВИЧ. Кроме того они получили важную информацию по разным аспектам жизни с ВИЧ, в том числе по вакцинации», — говорит руководитель Независимого исследовательского центра «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Получить консультацию по вопросам ковида и ВИЧ можно по телефону 250-50-49. Горячая линия работает ежедневно, кроме выходных, с 12:00 до 18:00.