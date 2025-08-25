Челябинцам рассказали в Роспотребнадзоре, какая обувь должна быть у школьника

Важную роль в формировании стопы играет и спорт

Выбрать обувь для школьника — тот еще квест. У нее много особенностей: начиная от внешнего вида, заканчивая положением пятки. О том, как выбрать правильную обувь, узнали корреспонденты телеканала «Урал1» у ведущего специалиста-эксперта отдела гигиены детей и подростков управления Роспотребнадзора по Челябинской области Марины Шерстобитовой.

Обувь в школу должна быть классической и удобной, например ботинки или мокасины. Важно, чтобы она была дышащей, имела небольшой каблук, жесткую пятку и гибкую подошву. Именно такая обувь помогает стопе правильно формироваться, предотвращая вальгус и плоскостопие.

Школьные туфли в первую очередь должны фиксироваться на стопе в носке, желательно, чтобы эта часть была мягкой и гибкой. Так стопа будет работать правильно. Пяточная часть должна быть жестче, чтобы зафиксировать саму пятку в правильном положении. Прежде всего, такую функцию лучше всего выполняет классическая обувь.

Важно также помнить и о спорте. Сами спортивные кроссовки не фиксируют стопу должным образом, позволяя ей «болтаться» в обуви. По словам врача-ортопеда поликлиники № 8 имени Александра Невского Альберта Гладких, ни одна обувь не заменит спортивную подготовку для ребенка. Сильные мышцы способствуют правильному развитию осанки и ног, что исключает развитие плоскостопия или сколиоза.

«Самое основное — формирование мышечного корсета ног и спины. В первую очередь это лечебная гимнастика: занимаемся спортом по две-три тренировки за неделю. Сильно тоже деток нельзя перегружать, потому что учеба на первом плане. Также важную роль в формировании стопы играет вес», — рассказал врач-ортопед.

Правильная посадка обуви на ноге поможет также меньше уставать ребенку при выполнении упражнений.

Автор: Елизавета Михно